Фото: kremlin.ru

Бывший президент Украины Петр Порошенко, экс-канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердили, что для их стран Минские соглашения были ширмой для подготовки силового сценария в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, именно для этого они "камуфлировали свои намерения и подготовили Украину".

Песков подчеркнул, что это лишний раз доказывает, что Владимир Путин сделал правильно, объявив о начале спецоперации. Представитель Кремля добавил, что это необходимо для спасения людей в Донбассе.

Ранее Меркель назвала Минские соглашения попыткой предоставить Киеву время на увеличение своей мощности. Она также выразила сомнение, что в 2014 году государства НАТО могли оказать Киеву поддержку в том же количестве, в котором они делают это сейчас.

Позже Олланд подтвердил слова Меркель. По его словам, с 2014 года Украина усилила свой военный потенциал. Он уточнил, что тогда геополитическая ситуация не была благоприятной для Киева, а Западу нужна была передышка.



Кремль не рассматривает вопрос об изменении статуса спецоперации

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