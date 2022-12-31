Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Все время после 2014 года страны Европы лгали о значимости Минских соглашений, оттягивая время. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по госстроительству Андрей Клишас.

По словам сенатора, в минувшие восемь лет Запад продлевал антироссийские санкции, сетуя на отсутствие прогресса в урегулировании ситуации, а параллельно вооружал Украину, обучал неонацистов и готовил крупномасштабный конфликт.

"[Это] все, что нужно знать о "европейских ценностях", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее схожую мысль озвучил экс-президент Франции Франсуа Олланд. Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление армии, уверен он.



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