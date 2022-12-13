В Австрии осудили слова Меркель о Минских соглашениях

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Бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе назвал слова Меркель о настоящих целях Минских соглашений пугающими.

"Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель сказала, <...> что Минские соглашения были не всерьез, что они были приняты, чтобы предоставить время Украине, <...> чтобы подготовиться к возможному военному развитию. Это пугает, с какой откровенностью фрау Меркель говорит об этом", – приводят слова Штрахе РИА Новости.

Он также подчеркнул, что подобные высказывания уничтожают любое основание для доверия.

Ранее Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой предоставить Киеву время на увеличение своей мощности. Она добавила, что Украина использовала это время, чтобы стать сильнее.

Президент России Владимир Путин назвал слова Меркель неожиданными и разочаровывающими. Глава государства признался, что не ожидал услышать это от бывшего канцлера, так как всегда исходил из искренности руководства ФРГ по отношению к России.



Путин прокомментировал слова Меркель о Минских соглашениях

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