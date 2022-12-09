Лукашенко прокомментировал заявление Меркель о Минских соглашениях

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит заявлению бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что целью Минских соглашений было предоставление Киеву времени для накопления сил.

"Если бы это было так, как она говорит, это отвратительно. Но это не так. То, как это есть на самом деле, не просто отвратительно, это мерзко. Я этого не ожидал, и президент России сказал, что не ожидал такого выпада от Ангелы Меркель. Она поступила мелко, мерзко, она хочет быть в тренде", – сказал Лукашенко в эфире телеканала "Россия 24".

Он подчеркнул, что минские соглашения и позиция Меркель, как и других, в том числе экс-президента Украины Петра Порошенко, "тогда были очень серьезны".

Лукашенко отметил, что после заключения Минских соглашений "весь мир говорил о том, что наконец-то сделали шаг и подписали эти соглашения".

Ранее Меркель назвала Минские соглашения попыткой предоставить Украине время на увеличение своей мощности. По ее словам, Киев использовал это время, чтобы стать сильнее. Меркель добавила, что конфликт на Украине был не завершен, а лишь приостановлен на определенный срок.

В свою очередь, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что слова Меркель о Минских соглашениях вполне возможно использовать для разбирательств в рамках трибунала.

Слова экс-канцлера ФРГ также прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что это заявление подтверждает правоту Владимира Путина, который неоднократно указывал на то, что Киев тянет время и не желает исполнять свои обязательства.

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