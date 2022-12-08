Захарова заявила, что слова Меркель о Минских соглашениях можно использовать для трибунала

Фото: kremlin.ru

Слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях вполне может использовать для разбирательств в рамках трибунала. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова на брифинге.

Она напомнила, что на фоне украинского конфликта ведется много разговоров о трибуналах. По мнению Захаровой, слова Меркель являются конкретной заявкой на трибунал.

Она добавила, что это заявление Меркель является свидетельством того, что все сделанное в 2014–2015 годах имело одну цель. По ее словам, тогда Запад хотел отвести взгляды мирового сообщества от реальных проблем, чтобы потянуть время для накачки Киева вооружениями. Представитель МИД отметила, что в результате это привело к большому конфликту.

Ранее Меркель назвала Минские соглашения попыткой предоставить Украине время на увеличение своей мощности. По ее словам, Киев использовал это время, чтобы стать сильнее. Меркель добавила, что конфликт на Украине не был завершен, а лишь приостановлен на определенный срок.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!