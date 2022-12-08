Слова Меркель подтверждают, что Запад не собирался выполнять Минские соглашения – Захарова

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время", подтверждают, что ФРГ и коллективный Запад не собирался их выполнять, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В своем телеграм-канале дипломат прокомментировала интервью Меркель немецкой газете Die Zeit.

По мнению Захаровой, Берлин и весь коллективный Запад только имитировал приверженность резолюции Совбеза, в то же время продолжая накачивать киевский режим оружием.

Захарова также обвинила Запад в игнорировании всех преступлений киевского режима в Донбассе и на Украине. По ее мнению это было сделано "во имя решающего удара по России".

Накануне в интервью Die Zeit Меркель заявила, что Минские соглашения являлись попыткой предоставить украинской стороне время на увеличение своей мощности. По словам экс-канцлера, конфликт не был завершен, а лишь приостановлен на определенный срок.

Меркель также выразила сомнения, что в 2014 году государства НАТО могли оказать Киеву поддержку в том же количестве, в котором они делают это сейчас.

Ранее сообщалось, что во время саммита "Большой двадцатки" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение к Минским соглашениям невозможно. По его мнению, Киеву нужны новые гарантии безопасности.

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