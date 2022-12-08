00:51Политика
Слова Меркель подтверждают, что Запад не собирался выполнять Минские соглашения – Захарова
Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время", подтверждают, что ФРГ и коллективный Запад не собирался их выполнять, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своем телеграм-канале дипломат прокомментировала интервью Меркель немецкой газете Die Zeit.
По мнению Захаровой, Берлин и весь коллективный Запад только имитировал приверженность резолюции Совбеза, в то же время продолжая накачивать киевский режим оружием.
Захарова также обвинила Запад в игнорировании всех преступлений киевского режима в Донбассе и на Украине. По ее мнению это было сделано "во имя решающего удара по России".
Накануне в интервью Die Zeit Меркель заявила, что Минские соглашения являлись попыткой предоставить украинской стороне время на увеличение своей мощности. По словам экс-канцлера, конфликт не был завершен, а лишь приостановлен на определенный срок.
Меркель также выразила сомнения, что в 2014 году государства НАТО могли оказать Киеву поддержку в том же количестве, в котором они делают это сейчас.
Ранее сообщалось, что во время саммита "Большой двадцатки" президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение к Минским соглашениям невозможно. По его мнению, Киеву нужны новые гарантии безопасности.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!