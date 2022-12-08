Пушков прокомментировал заявление Меркель о Минских соглашениях

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения были подписаны с целью дать Украине время на военную подготовку.

Российский политик подчеркнул, что это в очередной раз доказывает то, что в переходе украинского кризиса в военную фазу виноват именно Запад.

"Меркель публично открестилась от какой либо самостоятельной позиции по украинскому кризису и признала, что при ней Берлин лишь играл в Минские соглашения", – написал Пушков в своем телеграм-канале.

Ранее данное заявление Меркель прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что коллективный Запад не собирался выполнять Минские соглашения и продолжал накачивать киевский режим оружием.

Накануне немецкая газета Die Zeit опубликовала интервью, в котором Меркель заявила, что Минские соглашения являлись попыткой предоставить украинской стороне время на увеличение своей мощности. Экс-канцлер Германии также усомнилась, что в 2014 году страны НАТО могли оказать Киеву поддержку в том же количестве, в котором они делают это сейчас.



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