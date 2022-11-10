Генсек НАТО предостерег от недооценки военного потенциала России

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Россия обладает мощным военным потенциалом, который не стоит недооценивать, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"У нее (России. – Прим. ред.) еще есть возможности и силы, чтобы наносить удары по украинским городам. Мы видели беспилотники и ракетные удары. <...> Это свидетельствует о том, что Россия все еще может нанести много урона", – сказал он в интервью телеканалу Sky News.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что армия России настолько крупная и мощная, что при необходимости ее можно задействовать не только на Украине, но и в других местах. Он напомнил, что американское военное ведомство в новой Стратегии национальной обороны охарактеризовало РФ как острую угрозу.

До этого генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал Эберхард Цорн призвал здраво оценить военную мощь России. Он отметил большой потенциал российских Военно-воздушных сил и оснащенность вооружениями ВС РФ.

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