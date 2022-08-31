В бундесвере заявили, что нельзя недооценивать военную мощь России

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Генеральный инспектор Вооруженных сил Германии генерал Эберхард Цорн призвал здраво оценить военную мощь России, сообщает агентство Reuters.

"Большое количество российских сухопутных сил, может, и привязано к Украине в настоящий момент, но даже если и так, мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных сил для открытия второго театра военных действий", – отметил он.

По словам представителя ведомства, на Украине не была развернута значительная часть флота РФ. Он также отметил большой потенциал российских Военно-воздушных сил и оснащенность вооружениями ВС РФ.

Ранее генерал-лейтенант бундесвера Альфонс Маис заявил, что Россия обладает практически неисчерпаемыми ресурсами. Он убежден, что российскую армию не стоит недооценивать. По его мнению, в ходе украинского конфликта ВС РФ получат большой опыт и станут боеспособнее.

По словам Маиса, события на Украине ставят вопрос о том, как долго сможет продержаться Киев.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

