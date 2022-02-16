В Швеции оценили боеготовность российской армии

08:59
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Российские Вооруженные силы, по оценке военных экспертов, являются самыми мощными и боеспособными в Европе. Об этом сообщает шведское издание Svenska Dagbladet.
"Сейчас она (Россия. – Прим. ред.) в самой высокой за многие десятилетия боеготовности как в отношении оперативности и мобильности, так и в отношении технического потенциала", – указано в статье.
Эксперты полагают, что в настоящее время российская армия пребывает в великолепной функциональной готовности и способна проводить операции в разных регионах мира, в том числе в огромной удаленности от своих границ.
В публикации отмечается, что Россия создает оружие нового поколения, в частности сверхзвуковое и противоспутниковое оружие. Также усилению военной мощи России способствует долгосрочное сотрудничество с КНР, благодаря которому она может создавать и производить новое вооружение, а также проводить совместные учения.
В то же время Соединенные Штаты в последние годы не уделяли такого внимания модернизации своей армии, отмечают эксперты.
Ранее директор украинского Института внешнеполитических исследований Григорий Перепелица признал, что на сегодняшний день российская армия является самой мощной в мире.
По его словам, России более чем достаточно сухопутных сил, чтобы сломать Восточный фланг НАТО. Также он указал на превосходство российской армии над войсками США.
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