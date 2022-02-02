В США заявили, что российский Су-30СМ2 превосходит все западные истребители

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Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Российский Су-30СМ2 превосходит любой западный истребитель по маневренности и выносливости, пишет американский журнал Military Watch Magazine.
В публикации отмечается, что модификация СМ2 вдвое или больше опережает западные самолеты по дальности поражения целей ракетами класса "воздух – воздух" в 400 километров.
Издание также отмечает, что Су-30СМ2 заменят в ВВС России истребители Су-27, а на флоте – ударные истребители Су-24М. Первая обновленная эскадрилья будет развернута в Калининградской области.
Ранее сообщалось, что специалисты стратегического исследовательского центра RAND Corporation признали превосходство российской артиллерии над американской.
По мнению экспертов из США, артиллерия страны является атрофированной, в отличие от армии РФ, которая обладает мощной силой гаубиц, множественных ракетных пусковых установок и баллистических ракет.
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