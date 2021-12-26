Глава МИД Украины Кулеба признал превосходство РФ в Азовском море

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Россия доминирует и диктует ситуацию в Азовском море, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба газете Washington Post.

По его мнению, в случае войны Москва будет активно использовать это для оказания давления на южные города Украины на Азовском побережье.

В последнее время участились сообщения западных СМИ и заявления политиков об угрозе российского вторжения на Украину.

Эксперты журнала The National Interest заявили, что в случае войны с Украиной войска российской армии дойдут до Днепра за трое суток. По словам авторов статьи, экс-директора отдела анализа РФ в ЦРУ Джорджа Биби и полковника в отставке Дугласа Макгрегора, на тысячекилометровом участке с севера на юг РФ может выставить сухопутные войска численностью до 200 тысяч человек.

В свою очередь, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия не желает войны, но при этом будет обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтет нужными. Он добавил, что Москва предостерегает Украину и Запад от военной конфронтации.

Владимир Путин при этом напомнил, что у России есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить должный, в том числе военно-технический, ответ на любые провокации.

