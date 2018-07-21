В США признали превосходство российского ядерного оружия‍

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Эксперты в США заявили о том, что российское ядерное оружие в несколько раз мощнее американского. Исследование размещено на портале SofRep, где преимущественно публикуются ветераны ЦРУ и Сил специальных операций.

Как отметили специалисты, мощность бомб, использованных над Хиросимой и Нагасаки – "Малыша" и "Толстяка" – составила 15 и 21 килотонну соответственно. Американская ракета "Трайдент" превосходит эти показатели более чем в четыре раза. Самая мощная северокорейская бомба обладает мощностью 250 килотонн, а американский "Минитмен" – 475 килотонн.

Последние российские разработки значительно опережают оружие в других странах. Например мощность "Сармата" составляет 50 тысяч килотонн, а торпеда с подлодки "Статус-6" – 100 тысяч килотонн.

Ранее эксперты в США уже выражали обеспокоенность тем, что Штаты не смогут защититься от российского удара, поскольку системы ПРО не заблокируют ракеты, обладающие слишком высокой скоростью.

В марте 2018 года в РФ представили новые виды вооружений. Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, они призваны обеспечить ядерный паритет и работать на взаимное сдерживание агрессии между странами.