В США признали превосходство российского ядерного оружия‍

21 июля, 09:59
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Эксперты в США заявили о том, что российское ядерное оружие в несколько раз мощнее американского. Исследование размещено на портале SofRep, где преимущественно публикуются ветераны ЦРУ и Сил специальных операций.
Как отметили специалисты, мощность бомб, использованных над Хиросимой и Нагасаки – "Малыша" и "Толстяка" – составила 15 и 21 килотонну соответственно. Американская ракета "Трайдент" превосходит эти показатели более чем в четыре раза. Самая мощная северокорейская бомба обладает мощностью 250 килотонн, а американский "Минитмен" – 475 килотонн.
Последние российские разработки значительно опережают оружие в других странах. Например мощность "Сармата" составляет 50 тысяч килотонн, а торпеда с подлодки "Статус-6" – 100 тысяч килотонн.
Ранее эксперты в США уже выражали обеспокоенность тем, что Штаты не смогут защититься от российского удара, поскольку системы ПРО не заблокируют ракеты, обладающие слишком высокой скоростью.
В марте 2018 года в РФ представили новые виды вооружений. Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, они призваны обеспечить ядерный паритет и работать на взаимное сдерживание агрессии между странами.
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