Песков рассказал о роли нового оружия в обеспечении ядерного паритета

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Новые системы вооружений призваны обеспечить ядерный паритет, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он добавил, что военно-промышленный комплекс России принимает меры для защиты страны из-за исходящих от НАТО угроз.

"Вы знаете, что паритет надежно обеспечен за счет новых изобретений, за счет изобретения новых систем вооружения, которые призваны "забетонировать" ядерный паритет", – цитирует представителя Кремля RT. Он добавил, что равновесие в ядерных разработках обеспечивать взаимное сдерживание стран.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал от союзников по Североатлантическому альянсу увеличить национальные расходы на оборону до двух процентов ВВП к концу 2018 года. Сейчас решение, принятое еще в 2014 году, соблюдают только шесть из 29 членов блока: США, Греция, Великобритания, Эстония, Румыния и Польша.

Российские власти, в свою очередь, неоднократно выражали обеспокоенность расширением альянса, подступающего к границам страны. Владимир Путин призывал западных коллег не переходить красную черту в отношениях с Москвой.