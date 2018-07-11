Трамп потребовал от стран НАТО немедленно поднять расходы на оборону

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Дональд Трамп потребовал от стран-участниц НАТО увеличить расходы на оборону. Об этом президент США заявил в своем Twitter.

"США платит за защиту Европы, потом теряет миллиарды в торговле. Они должны платить два процента ВВП немедленно, а не к 2025 году", – написал глава Белого дома. Он добавил, что что только пять из 29 стран альянса выполняют свои обязательства.

Ране президент Болгарии Румен Радев сообщил, что американский лидер потребовал от стран-членов НАТО довести расходы на оборону до четырех процентов ВВП.

Трамп принимает участие в саммите НАТО, который проходит в Брюсселе 11 и 12 июля. Он станет отправной точкой в турне президента в Европе.