Американцы признали превосходство российской артиллерии – СМИ

Фото: Минобороны РФ

В Соединенных Штатах признали, что российская артиллерия превосходит американскую. Об этом сообщает "Газета.ру".

Специалисты стратегического исследовательского центра RAND Corporation заявили, что возможности артиллерии армии Штатов оказались хуже российских.

В National Interest заявили, что Пентагон отодвинул на второй план такие войска во время операций в Ираке и Афганистане, сделав выбор в пользу авиации.

По мнению американских экспертов, артиллерия страны является атрофированной, в отличие от армии РФ, которая обладает мощной силой гаубиц, множественных ракетных пусковых установок и баллистических ракет.

"Против могущественного противника, такого как Россия, необходимо прикрытие, сокрытие и обман", – заключили эксперты.

Ранее эксперт оценил шансы России в локальной войне с США и их союзниками. В случае затяжной войны российские ВВС не смогут противостоять западной коалиции, сочли эксперты.