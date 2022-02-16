The Sun исправил свою статью с прогнозом "вторжения" России на Украину

Фото: AP/Russian Defense Ministry Press Service
Британский таблоид The Sun исправил ранее опубликованную статью, в которой сообщалось о "вторжении" РФ на Украину в ночь на 16 февраля.
В материале появились изменения после того, как прогноз не сбылся.
"Холодное ясное небо над Киевом, где люди приготовились к воздушному налету, оставалось безмолвным", – говорится в отредактированной статье.
Британский таблоид объяснил отсутствие "вторжения" РФ на Украину тем, что российский президент Владимир Путин продолжает заставлять Запад теряться в догадках.
При этом The Sun полагают, что напряжение продолжает оставаться высоким, а РФ может совершить атаку в любой момент.
Ранее The Sun, сославшись на данные американской разведки, сообщил, что Россия якобы планирует вторгнуться на Украину 16 февраля в 03:00 по киевскому времени. По информации издания, Москва начнет атаку с массированного ракетного удара.
Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вероятная агрессия со стороны России возможна уже на этой неделе. Американский политик обратил внимание на размещение российских военных вокруг Украины.
В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что угроза "вторжения" России на Украину остается реальной. Как указал американский лидер, власти США пока не могут подтвердить отвод российских войск от украинской границы.
В Кремле назвали утверждения о "нападении" России на Украину маниакальным информационным безумием.
Захарова прокомментировала сообщения о "вторжении" России на Украину
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