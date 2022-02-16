Сноуден оценил сообщения о "вторжении" России на Украину

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Экс-сотрудник спецслужб Соединенных Штатов Эдвард Сноуден прокомментировал сообщения СМИ о "вторжении" России на Украину. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

"Я хочу, чтобы конфликт на Украине прекратился, и, честно говоря, я думаю, что все разумные люди разделяют эту позицию", – подчеркнул Сноуден.

Бывший сотрудник американских спецслужб также высказал мнение, что голословные заявления официальных лиц способны усугубить кризис вокруг Украины. При этом он раскритиковал СМИ, которые занимаются подталкиванием сторон к войне.

"Источником моего скептицизма является то, что разведка США делала действительно впечатляющие заявления, не представляя никаких доказательств – потому что вы этого от них не требовали", – подчеркнул Сноуден.

Ранее британский таблоид The Sun, сославшись на данные американской разведки, сообщил, что Россия якобы планирует вторгнуться на Украину 16 февраля в 03:00 по киевскому времени. По информации издания, Москва начнет атаку с массированного ракетного удара.

Кроме того, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что вероятная агрессия со стороны России возможна уже на текущей неделе. Американский политик обратил внимание на размещение российских военных вокруг Украины.

В свою очередь, президент США Джо Байден заявил, что угроза вторжения России на Украину остается реальной. Как указал американский лидер, власти США пока не могут подтвердить отвод российских войск от украинской границы.

В Кремле назвали утверждения о нападении России на Украину маниакальным информационным безумием. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин иногда шутит, читая такие сообщения, так как их невозможно воспринимать с пониманием.