Возможность вторжения России на Украину сохраняется – Байден

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Угроза вторжения России на Украину остается реальной, заявил президент США Джо Байден. Об этом пишет РИА Новости.
Как подчеркнул американский лидер, власти США пока не могут подтвердить отвод российских войск от границы с Украиной. При этом Байден отметил, что Соединенные Штаты приветствовали бы подобные шаги со стороны России.
Президент США также добавил, что рассчитывает на дипломатическое решение вопроса.
Ранее издание The Sun со ссылкой на данные американской разведки сообщило, что Россия планирует вторгнуться на Украину в 03:00 по киевскому времени 16 февраля. По информации издания, Москва начнет атаку с массированного ракетного удара.
В Кремле назвали утверждения о нападении России на Украину маниакальным информационным безумием. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин иногда шутит, читая такие сообщения, так как их невозможно воспринимать с пониманием.
Лавров назвал сообщения о вторжении на Украину "торговлей воздухом"
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