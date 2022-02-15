Глава делегации в Вене заявил, что РФ не ведет необычной военной деятельности

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Глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов заявил, что Россия не ведет необычной военной деятельности.

"Отправили украинской делегации и польскому председательству ответ, что не будем участвовать в консультациях по их запросу", – приводит слова Гаврилова РИА Новости.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев запросил встречу с Россией и всеми участниками Венского документа. По его словам, российская сторона не ответила на запрос об усилении и перемещении российских войск вдоль границы Украины и в Крыму.

Запрошенные консультации в ОБСЕ запланированы на 15 февраля в 17:00 по московскому времени.

