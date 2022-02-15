Захарова призвала Лондон извиниться за ложь о "вторжении" РФ на Украину

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ
Властям Великобритании пора принести извинения за ложь, которую наговорили ее официальные лица о "вторжении" РФ на Украину, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
"Мы к британским границам, например, и не подводили войска, а "напасть", по мнению предыдущего поколения лондонской политической мысли, на Британию сумели в районе солсберецких шпилей", – написала Захарова в своем телеграм-канале.
В последнее время на Западе все чаще говорят о гипотетическом вторжении РФ на Украину. В частности, в конце января президент США Джо Байден предупреждал о разрушительных последствиях подобного конфликта, который, по его мнению, может стать крупнейшим со времен Второй мировой войны.
В России указывают на необоснованность подобных заявлений и сообщений. В частности, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал их чепухой.
В Кремле также назвали утверждения о нападении России на Украину маниакальным информационным безумием. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин иногда шутит, читая такие сообщения, так как их невозможно воспринимать с пониманием. Представитель Кремля также назвал подобные сообщения беспрецедентной информационной кампанией, которая провоцирует и нагнетает напряженность в Европе.
Глава МИД Великобритании удивила коллег на встрече с Лавровым
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: