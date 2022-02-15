Захарова призвала Лондон извиниться за ложь о "вторжении" РФ на Украину

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Властям Великобритании пора принести извинения за ложь, которую наговорили ее официальные лица о "вторжении" РФ на Украину, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

"Мы к британским границам, например, и не подводили войска, а "напасть", по мнению предыдущего поколения лондонской политической мысли, на Британию сумели в районе солсберецких шпилей", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

В последнее время на Западе все чаще говорят о гипотетическом вторжении РФ на Украину. В частности, в конце января президент США Джо Байден предупреждал о разрушительных последствиях подобного конфликта, который, по его мнению, может стать крупнейшим со времен Второй мировой войны.

В России указывают на необоснованность подобных заявлений и сообщений. В частности, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал их чепухой.

В Кремле также назвали утверждения о нападении России на Украину маниакальным информационным безумием. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин иногда шутит, читая такие сообщения, так как их невозможно воспринимать с пониманием. Представитель Кремля также назвал подобные сообщения беспрецедентной информационной кампанией, которая провоцирует и нагнетает напряженность в Европе.