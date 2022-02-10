Политолог объяснил, почему Лавров резко высказался о переговорах с главой МИД Британии

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в разговоре с Москвой 24 отметил, что оценка Сергея Лаврова переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс не была проявлением эмоций.

Ранее министр иностранных дел России заявил, что отношения РФ и Британии оставляют желать лучшего и находятся на самой низкой отметке за долгие годы. По его словам, это происходит не по вине Москвы. Кроме того, Лавров назвал диалог с Трасс разговором немного с глухим. Он объяснил это тем, что Россия не раз доказывала беспочвенность рассуждений о якобы готовящемся вторжении на Украину, но британцы либо не знакомы с аргументами, либо их игнорируют.

На это Трасс ответила, что не была немой на переговорах и донесла позицию Британии по ситуации с Украиной. Кроме того, она выслушала Лаврова, подчеркнула министр. По ее мнению, странам необходимы дальнейшие переговоры.

Шаповалов назвал действия Лаврова рациональными и объяснимыми.

"В дипломатии невозможно апеллировать такими понятиями, как "накипело". Дипломатия – это действия, которые должны осуществляться рационально, с холодной головой. Риторика нашего министра вполне рациональна, понятна и объяснима", – считает политолог.





Владимир Шаповалов заместитель директора Института истории и политики МПГУ Это сигнал британскому и мировому общественному мнению, какими в настоящий момент являются отношения между Россией и Великобританией. И что не стоит ожидать их улучшения, если этого не хотят обе стороны. Очевидно, Британия этого не хочет.

По словам Шаповалова, в отношениях РФ и Великобритании есть тенденция к их ухудшению. В мире сложно найти страну, с которой у России так тяжело выстраивается диалог, подчеркнул эксперт.

"Великобритания не просто следует в фарватере США, а зачастую опережает своего патрона по накалу антироссийской риторики и характеру антироссийских действий. Вот и сейчас встрече в Москве предшествовали массированные антироссийские атаки со стороны Британии", – сказал Шаповалов.

Заявления Лаврова должны призвать к разуму британских политиков, уверен собеседник Москвы 24. Кроме того, своими словами он предотвратил возможность использовать встречу для пиара нынешнего руководства Великобритании, отметил Шаповалов.

"Создается впечатление, что многие западные политики приезжают в Москву для собственного пиара и демонстрации своего участия в смягчении конфликта между Западом и Россией. При том что никаких реальных подвижек в улучшении ситуации не происходит. Думаю, министр Лавров еще и на это обращал внимание, чтобы немного вернуть к реальности некоторых западных политиков. В том числе Трасс, которая, возможно, хотела представить поездку в Москву как триумфальное шествие британской дипломатии", – указывает Шаповалов.

Ответ главы британского МИД на фразу Лаврова о диалоге немного с глухим политолог считает трудностями перевода. Российские метафоры плохо понимают за рубежом, сказал Шаповалов.





Владимир Шаповалов заместитель директора Института истории и политики МПГУ Ответ британского министра просто не соответствует смыслу фразы. Речь не шла о том, что в рамках этой встречи она была немой. Естественно, речь о том, что у РФ и Британии слишком разные позиции. Либо Трасс не поняла, либо ей плохо перевели, либо российские метафоры очень сложны для восприятия британской дамы. Ее ответ – продолжение диалога немого с глухим.

По его словам, визиты западных политиков в Москву говорят о том, что Россия подняла важную проблему новой системы безопасности в Европе. Однако переговоры с властями Великобритании бессмысленны и не приведут ни к какому результату, так как в итоге все ключевые решения все равно принимаются в Вашингтоне, резюмировал Шаповалов.

Ранее заместитель главы министерства иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли сообщил, что власти королевства подготовили текст законопроекта о санкциях против РФ. По его словам, в Москве Лиз Трасс оказывает давление на Россию "лицом к лицу".

