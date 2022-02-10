Лавров сравнил встречу с Трасс с разговором немого с глухим

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с британской коллегой Лиз Трасс выразил разочарование тем, как продвигается диалог.

"Разговор немого с глухим у нас получается. Вроде бы слушаем, но не слышим", – приводит слова Лаврова РИА Новости.

Глава МИД РФ подчеркнул, что сложилось чувство, будто зарубежные коллеги либо не знакомы с подробными разъяснениями России своей позиции, которые свидетельствуют о беспочвенности опасений из-за "вторжения" на Украину, либо полностью их игнорируют.

Лавров добавил, что со стороны России угроз другим странам не было.



"Вы посмотрите на публичные заявления, ни разу нигде угроз никаких не прозвучало, угрожают нам", – подчеркнул министр.

Также он отметил, что во время диалога с Трасс рассказал ей о ситуации с Минскими соглашениями, которые игнорирует Киев и подрывает попытки мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Ранее в МИД РФ выразили мнение, что Великобритании стоит изменить тональность риторики в отношении России. В дипведомстве подчеркнули, что Москва настроена на полезный и содержательный диалог с Лондоном. В частности, речь идет о темах, касающихся партнеров по СБ ООН и "Группе двадцати".

В начале февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и канцлер ФРГ Олаф Шольц обсудили вопросы диалога с Россией и урегулирования напряженности вокруг Украины.

Джонсон и Шольц в беседе между собой указали на важность четкого и последовательного послания для России на случай возможной военной агрессии.