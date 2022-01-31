В Совфеде оценили возможность новых санкций Великобритании против России

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Введение Великобританией новых антироссийских санкций вполне соответствует политике Лондона, который сосредоточился на борьбе с Россией после выхода из Европейского союза, заявил член комитета Совфеда по международным делам от Крыма Сергей Цеков RT.

Сенатор отметил, что Великобритания активно поддерживает антироссийские санкции Соединенных Штатов, вводит собственные ограничительные меры, а также осуществляет поставки оружия на Украину. По словам Цекова, такие действия четко характеризуют политику британских властей.

"Они своими действиями пытаются пойти дальше США, и, конечно, особо возмущает и удивляет их заявление о том, что они допускают даже конфискацию имущества тех граждан России, которые либо проживают, либо имеют имущество в Великобритании", – сказал Цеков.

Он подчеркнул, что введение таких санкций станет для Великобритании пересечением символической черты ненависти к России.

"А то, что она ненавидит Россию, мне кажется, это гражданам России стало уже давно понятно. Все политики, которые пытаются как-то себя заявить, в основном заявляют себя, разрабатывая различные санкции против России", – заявил парламентарий.

Он добавил, что относится к такому самопозиционированию властей Великобритании с иронией, поскольку оно ярко свидетельствует о нездоровом состоянии британского общества.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщала, что новые санкции будут введены против лиц, напрямую вовлеченных в деятельность по дестабилизации ситуации на Украине. Она отмечала, что ограничения будут обнародованы на наступившей неделе.

По данным газеты Times, новый пакет санкций Великобритании может коснуться активов энергетических компаний из России. В частности, рестрикции включают в себя заморозку активов и запрет на въезд в Великобританию. Ограничения будут распространяться на физических и юридических лиц, стратегически значимых для российских властей.