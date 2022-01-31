Боррель рассказал о новых санкциях ЕС против России

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что в Евросоюзе занимаются разработкой санкций для сдерживания России. Об этом он написал в своем блоге.

"Мы продвинулись в подготовке высокоэффективных ответных мер, которые нанесут серьезный ущерб российской экономике и финансовой системе", – заявил Боррель.

Как уточнил представитель ЕС, в число ограничений против России могут войти меры экспортного контроля. В частности, речь идет о недопуске РФ к стратегически необходимым продуктам.

Боррель также сообщил, что Евросоюз и США постоянно находятся в контакте по вопросам отношений с Россией. В частности, стороны обсуждают российско-украинский конфликт, а также переговоры в форматах Россия – США и Россия – НАТО.

Дипломат выразил мнение, что нынешнее время является самым опасным после окончания "холодной войны". Он указал на важность недопущения эскалации, призвав решать любые вопросы дипломатическим путем.

Ранее издание Financial Times, ссылаясь на осведомленные источники, сообщало, что Евросоюз и Великобритания занимаются подготовкой санкций, которые возможно будет задействовать против новых газовых проектов России.

До этого официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти США намерены исключить возможность запуска газопровода "Северный поток – 2" в случае дальнейшей эскалации кризиса вокруг Украины.

При этом он признал, что американцы использует газопровод в качестве рычага давления на Россию.