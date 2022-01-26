Захарова пошутила над словами Блинкена об "агрессии" РФ на собственной границе

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале поиронизировала над словами госсекретаря США Энтони Блинкена об "агрессии" России на собственной границе.

"Госсекретарь Блинкен обсудил с британской коллегой Лиз Трасс "агрессию" России на ее границах. Вон оно как. Оказывается, мы напали сами на себя. Коварно агрессируемся внутри собственных границ", – написала дипломат.

Накануне Блинкен опубликовал в своем Twitter пост, в котором сообщил, что обсудил с министром иностранных дел Великобритании скоординированный ответ на "агрессию" России на ее границах с Украиной. Также политики обсудили экономическое сдерживание Китая.

Сообщалось, что в США рассматривают несколько проектов санкций против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Один из них был внесен в Сенат в начале января. Представленный Демократической партией проект предполагает введение ограничительных мер в отношении высших должностных лиц РФ, в том числе президента, глав МИД и Минобороны, а также ряда российских финансовых организаций, в частности Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка.

