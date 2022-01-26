Песков прокомментировал планы США ввести санкции против Путина

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Призывы американских политиков ввести санкции против руководства России, в том числе Владимира Путина, деструктивны исключительно с политической точки зрения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это не болезненно, это деструктивно политически", – цитирует слова Пескова РИА Новости.
Представитель Кремля допустил, что конгрессмены и сенаторы США недостаточно компетентны и что они не обращались к специалистам по России, поскольку в противном случае они бы знали, что российским чиновникам по действующему законодательству и без того запрещено владеть определенными активами.
Отвечая на вопрос журналистов, Песков также подтвердил, что Путин продолжает держать свою зарплату в банке "Россия". С 2014 года данная финансовая организация находится под американскими санкциями.
Ранее сообщалось, что в США рассматривают несколько проектов санкций против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Один из них был внесен в Сенат в начале января. Представленный Демократической партией проект предполагает введение ограничительных мер в отношении высших должностных лиц РФ, в том числе президента, глав МИД и Минобороны, а также ряда российских финансовых организаций, в частности Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка.
Накануне во время общения с президентом США Джо Байденом журналисты поинтересовались, допускает ли он введение персональных санкций в отношении Владимира Путина, если Россия вторгнется на Украину. Тот ответил утвердительно.
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