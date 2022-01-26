В Совфеде прокомментировали слова Байдена о санкциях против Путина

Фото: ТАСС/AP/Andrew Harnik
Заявление президента США Джо Байдена о санкциях против Владимира Путина ошибочно. Такое мнение высказал первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров в беседе с RT.
Он напомнил, что американский лидер не раз ошибался в ответах.
"Вспомним тот печально известный вопрос, который потряс всех в отношении Путина, когда он давал ему оценку. После чего он, кстати, извинился на встрече, назначенной в Женеве", – отметил Джабаров.
По его словам, если Байден все же введет санкции против Путина, то в ответ получит более жесткий ответ. Джабаров подчеркнул, что санкции против главы государства – санкции против целой страны и народа.
Ранее Байден допустил введение персональных санкций в отношении Путина. В ходе беседы журналисты спросили американского лидера, видит ли он возможность введения персональных санкций в отношении Путина в случае, если Россия вторгнется на Украину.
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