Санкции США направлены не на Путина, а на выбор россиян – Володин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В понимании граждан РФ санкции США направлены не на Владимира Путина, а на выбор народа России. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что Соединенные Штаты не устраивает, что при Путине страна стала сильной и самостоятельной. Поэтому, считает Володин, руководство США хочет лояльного и управляемого им президента, для чего вводит различные санкции.

"Не получится у вас это. Все ваши действия носят враждебный характер для нашего государства – России. Что стало очевидно всем", – заключил Володин.

Ранее президент США Джо Байден допустил введение персональных санкций в отношении российского коллеги Владимира Путина. В ходе беседы журналисты спросили американского лидера, видит ли он возможность введения персональных санкций в отношении Путина, если Россия вторгнется на Украину.

