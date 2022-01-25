Байден не исключил введения санкций против Путина в случае вторжения РФ на Украину

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Президент США Джо Байден допустил введение персональных санкций в отношении российского коллеги Владимира Путина. Об этом он сообщил во время общения с журналистами в Вашингтоне, пишет ТАСС.

В ходе беседы журналисты спросили американского лидера, видит ли он возможность введения персональных санкций в отношении Путина в случае, если Россия вторгнется на Украину.

"Да", – подтвердил Байден.

Ранее группа американских сенаторов от Демократической партии представила законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России в случае обострения внутриукраинского кризиса. Авторами документа выступили 25 парламентариев во главе с председателем комитета по международным делам сената Робертом Менендесом.

Согласно документу, санкционные меры могут коснуться высших должностных лиц РФ, в частности президента, премьер-министра, министров обороны и иностранных дел, начальника Генерального штаба, а также командующих вооруженных сил страны.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, возможное введение новых санкций США в отношении РФ будет равносильно разрыву отношений. По словам представителя Кремля, введение санкций против главы государства является запредельной мерой.