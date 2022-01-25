Джонсон заявил о готовности к новой беседе с Путиным по ситуации на Украине

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о готовности к новой беседе с Владимиром Путиным по ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Джонсон отметил, что вторжение на Украину является контрпродуктивным шагом, однако главной целью России является недопущение вооружения НАТО к своим границам.

"Мои достопочтенные друзья – министр иностранных дел и министр обороны Великобритании – уже донесли соответствующую мысль до президента Путина, и я, конечно, готов вновь с ним побеседовать", – подчеркнул он.

Джонсон выразил уверенность, что найти путь к общей безопасности и устранить все опасения России получится с помощью дипломатии. Однако он подчеркнул, что это возможно в случае ненападения на Украину, иначе Великобритания примет жесткие санкции против РФ.

Ранее в Великобритании заявили, что российские власти намерены привести к власти на Украине лояльное по отношению к Москве правительство, добавив, что деятельность России якобы направлена на подрыв ситуации на Украине.

Российский МИД назвал данное заявление дезинформацией и чушью и призвал британское ведомство прекратить провокацию.

