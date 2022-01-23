В Британии заявили, что РФ намерена привести к власти на Украине пророссийского лидера

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МИД Великобритании утверждает, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства.

"У нас есть информация, которая указывает на то, что российское правительство намерено посадить пророссийского лидера в Киеве, в то же время раздумывая над тем, вторгнуться ли на Украину и оккупировать ее", – говорится в заявлении.

В МИД Британии утверждают, что в качестве возможного кандидата Москва рассматривает экс-депутата Верховной рады Евгения Мураева. Помимо этого, там заявили, что российские спецслужбы якобы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками. В частности, с первым вице-премьером Украины в 2012–2014 годах Сергеем Арбузовым и главой администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича Андреем Клюевым.

Глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс, слова которой приводятся в заявлении, призвала Москву к снятию напряженности. Она считает, что опубликованная информация свидетельствует о том, что деятельность России якобы направлена на подрыв ситуации на Украине.

"Россия должна снизить эскалацию, положить конец своим кампаниям агрессии и дезинформации и пойти по пути дипломатии", – заявила она.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что заявления Запада о том, что Россия якобы готовит вторжение, являются прикрытием для подготовки своих провокаций, в том числе военного характера. По ее словам, уже несколько дней на Украину поступает оружие от Британии. Вооружения отправляют военно-транспортными самолетами британских ВВС.