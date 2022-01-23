В Британии заявили, что РФ намерена привести к власти на Украине пророссийского лидера

02:03
Фото: depositphotos/daboost
МИД Великобритании утверждает, что руководство России рассматривает вариант приведения к власти на Украине лояльного по отношению к Москве правительства.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства.
"У нас есть информация, которая указывает на то, что российское правительство намерено посадить пророссийского лидера в Киеве, в то же время раздумывая над тем, вторгнуться ли на Украину и оккупировать ее", – говорится в заявлении.
В МИД Британии утверждают, что в качестве возможного кандидата Москва рассматривает экс-депутата Верховной рады Евгения Мураева. Помимо этого, там заявили, что российские спецслужбы якобы поддерживают связи со многими бывшими украинскими политиками. В частности, с первым вице-премьером Украины в 2012–2014 годах Сергеем Арбузовым и главой администрации бывшего президента Украины Виктора Януковича Андреем Клюевым.
Глава британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс, слова которой приводятся в заявлении, призвала Москву к снятию напряженности. Она считает, что опубликованная информация свидетельствует о том, что деятельность России якобы направлена на подрыв ситуации на Украине.
"Россия должна снизить эскалацию, положить конец своим кампаниям агрессии и дезинформации и пойти по пути дипломатии", – заявила она.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что заявления Запада о том, что Россия якобы готовит вторжение, являются прикрытием для подготовки своих провокаций, в том числе военного характера. По ее словам, уже несколько дней на Украину поступает оружие от Британии. Вооружения отправляют военно-транспортными самолетами британских ВВС.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: