Запад прикрывает свои провокации заявлениями о планах вторжения РФ на Украину – Захарова

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Заявления Запада о том, что Россия якобы готовит вторжение, являются прикрытием для подготовки своих провокаций. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"Мы убеждены, что целью этой кампании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабных провокаций, в том числе военного характера, которые могут иметь самые трагические последствия для региональной и глобальной безопасности", – сказала она.

Захарова подчеркнула, что опасения РФ подтверждают реальные провокационные действия со стороны западных стран.

По ее словам, уже несколько дней на Украину поступает оружие от Британии. Вооружения отправляют военно-транспортными самолетами британских ВВС.

"Было организовано не менее шести рейсов, каждое воздушное судно может взять на борт до 77,5 тонны груза, то есть в общей сложности порядка 460 тонн вооружений", – добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что Канада на фоне роста напряженности между Россией и НАТО перебросила на Украину отряд спецназа. Отмечалось, что подразделениям поставили задачу по разработке плана эвакуации для сотрудников диппредставительств в случае "полномасштабного вторжения" России на Украину. При этом в правительстве и Вооруженных силах Канады официально не подтвердили данную информацию.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва не имеет планов по осуществлению военного вторжения. Он отметил, что все соответствующие обвинения являются ложными.

