Генерал СБУ посчитал, что Россия не будет нападать на Украину

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Россия не собирается нападать на Украину. Такое мнение высказал экс-глава следственного управления Службы безопасности, украинский генерал Василий Вовк.

"Сегодня таких намерений у России нет", – сказал он в эфире телеканала "Украина 24".

В то же время Вовк оговорился, что гипотетически в данном вопросе возможно любое развитие событий.

Украинский генерал также исключил возможность встречи президентов Владимира Зеленского и Владимира Путина на данном этапе.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США сообщил, что там располагают данными о том, что Россия готовится осуществить в Донбассе провокацию под чужим флагом, чтобы использовать ее как повод для вторжения на Украину. Для этого, по словам источника, уже была развернута соответствующая группировка силовиков.

Позже аналогичные публикации появились и в других СМИ. Обозначенные в них утверждения подтвердил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал голословной информацию зарубежных СМИ о том, что Россия якобы готовит провокацию в Донбассе.