Дипломаты РФ намекали на перемещение ядерных ракет ближе к США – NYT

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Российские дипломаты на переговорах по гарантиям безопасности с США и НАТО намекали на вероятность размещения ядерных ракет ближе к Соединенным Штатам. Такое утверждение содержится в материале газеты The New York Times.
Как рассказали изданию участвовавшие в переговорах западные дипломаты, подобные действия российская сторона готова осуществить в случае, если страны Запада не согласятся с требованиями Москвы о гарантиях безопасности. При этом напрямую подобные утверждения озвучены не были.
Как пишут авторы статьи, в случае размещения российских ракет у берегов США их время подлета к цели сократится до пяти минут.
Журналисты подчеркивают, что не имеют данных о серьезности подобных планов российской стороны. При этом в материале отмечается, что подобная ситуация напоминает Карибский кризис начала 1960-х годов.
10 января в постпредстве США при отделении ООН в Женеве прошли российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности. Встреча продлилась примерно 7,5 часа. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Поводом для переговоров стали проекты договоров с США и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности, опубликованные российским МИД 17 декабря 2021 года. В числе основных положений документов, в частности, значится отказ Альянса от дальнейшего расширения и присоединения к нему Украины.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил размещение российского наступательного вооружения на украинской территории. При этом он подчеркнул, что Россия не имеет планов по осуществлению военного вторжения на Украину.
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