Песков не исключил размещения наступательных вооружений на Украине

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил размещение российского наступательного вооружения на территории Украины. Об этом представитель Кремля заявил в интервью телеканалу CNN, выдержки которого приводит Bloomberg.
"Мы не собираемся говорить, что не будем размещать наступательные вооружения на территории Украины", – сказал Песков.
При этом он подчеркнул, что Россия не имеет планов по осуществлению военного вторжения на Украину, отметив, что все соответствующие обвинения являются ложными. Также Песков выразил надежду, что диалог с США и НАТО по гарантиям безопасности не затянется.
"Мы не хотим, чтобы переговоры длились месяц или год", – пояснил он.
Позднее Песков, комментируя собственное заявление о размещении наступательных вооружений на Украине, отметил, что Bloomberg представил данный отрывок интервью без контекста, что исказило смысл сказанного.
"Это их слова. Смотрите контекст", – цитирует Пескова РИА Новости.
Ранее Песков заявил, что Россия призывает США дать ответы на предложения РФ по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что ситуация на границе с Украиной остается крайне напряженной. Также Песков обратил внимание, что США до сих пор не дали никаких доказательств своих заявлений о якобы планах России на эскалацию вокруг Украины.
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