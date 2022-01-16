Песков не исключил размещения наступательных вооружений на Украине

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил размещение российского наступательного вооружения на территории Украины. Об этом представитель Кремля заявил в интервью телеканалу CNN, выдержки которого приводит Bloomberg.

"Мы не собираемся говорить, что не будем размещать наступательные вооружения на территории Украины", – сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что Россия не имеет планов по осуществлению военного вторжения на Украину, отметив, что все соответствующие обвинения являются ложными. Также Песков выразил надежду, что диалог с США и НАТО по гарантиям безопасности не затянется.

"Мы не хотим, чтобы переговоры длились месяц или год", – пояснил он.

Позднее Песков, комментируя собственное заявление о размещении наступательных вооружений на Украине, отметил, что Bloomberg представил данный отрывок интервью без контекста, что исказило смысл сказанного.

"Это их слова. Смотрите контекст", – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Песков заявил, что Россия призывает США дать ответы на предложения РФ по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что ситуация на границе с Украиной остается крайне напряженной. Также Песков обратил внимание, что США до сих пор не дали никаких доказательств своих заявлений о якобы планах России на эскалацию вокруг Украины.