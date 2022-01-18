Канада направила на Украину свой спецназ – СМИ

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Канада перебросила отряд спецназа на Украину на фоне роста напряженности между Россией и НАТО. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал Global News.

"Развертывание небольшого контингента канадского полка специальных операций произошло в связи с тем, что дипломатические переговоры, направленные на предотвращение вооруженного конфликта на Украине, зашли в тупик", – говорится в сообщении.

По словам собеседников канадского телеканала, такие меры должны сдержать российскую агрессию на Украине и определить способы оказания помощи правительству этой страны. Кроме того, подразделениям поставили задачу по разработке плана эвакуации для сотрудников диппредставительств Канады в случае "полномасштабного вторжения" России на Украину.

Отмечается, что в правительстве и вооруженных силах Канады официально не подтвердили информацию о присутствии сил специального назначения на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил размещение российского наступательного вооружения на территории Украины. При этом он подчеркнул, что Москва не имеет планов по осуществлению военного вторжения, отметив, что все соответствующие обвинения являются ложными.