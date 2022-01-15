Нуланд заявила, что США разработали 18 сценариев в случае эскалации на Украине

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США разработали 18 различных сценариев действий в случае эскалации вокруг Украины. Об этом заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

При этом она подчеркнула, что не планирует анонсировать эти сценарии.

"Я бы просто сказала, что наша решимость и переговоры, которые мы ведем с нашими союзниками, касаются очень быстрого причинения очень острой боли, если Россия сделает этот шаг в любой форме", – цитирует Нуланд газета Financial Times.

Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден во время беседы с российским коллегой Владимиром Путиным обозначил санкционные меры, которые Вашингтон и союзники готовы применить при эскалации на границе с Украиной.

Президент РФ в ответ подчеркнул, что не стоит перекладывать ответственность на Москву, поскольку опасные попытки освоения украинской территории предпринимает именно НАТО. Путин также отметил, что Североатлантический альянс наращивает военный потенциал у наших рубежей.

