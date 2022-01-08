Американские СМИ представили карту возможного расположения войск РФ на границе с Украиной

Фото: ТАСС/Максим Киселев

Американская газета The New York Times опубликовала карту предполагаемого размещения российских войск на границе с Украиной, составленную на основе информации от украинских и западных чиновников, независимых военных экспертов и спутниковых снимков.

Схема содержит данные о численности и роде расположенных вдоль границы войск и имеющихся в их расположении видах техники. Издание утверждает, что российские вооруженные формирования окружают территорию Украины с трех сторон, угрожая эскалацией конфликта за счет "открытия нового фронта".

На карте указано, что российские войска расположены в десяти точках, две из которых находятся возле городов Клинцы в Брянской области и Ельня в Смоленской области, три – возле Воронежа, две – у границ ДНР и ЛНР, две – в районе города Кореневск в Краснодарском крае, одна – у Волгограда, еще одна – в Крыму.

По данным NYT, общая численность сконцентрированных вдоль границы с Украиной российских войск в настоящее время составляет 100 тысяч военнослужащих. При этом, как полагают американские спецслужбы, Москва разработала военную операцию, которая предусматривает использование 175 тысяч военных.

Отмечается, что почти все группировки российских военных имеют артиллерию, танки и другую тяжелую технику.

Ранее немецкая газета Bild, ссылаясь на данные источников в украинской разведке и НАТО, сообщила о якобы имеющихся планах России осуществить военное вторжение на Украину, а также представила схему возможной силовой операции. Отмечалось, что российские военные могут ее реализовать по двум различным сценариям.

Осенью 2021 года американские и украинские СМИ неоднократно заявляли о планах России по нападению на Украину. Кроме того, глава украинской военной разведки генерал Кирилл Буданов сообщал, что вторжение может произойти в конце января или начале февраля 2022 года.