Мэр Львова заявил, что обучает своих сыновей стрельбе из-за соседства с Россией

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Фото: depositphotos/booblikuk
Мэр Львова Андрей Садовый опубликовал на своей странице в Facebook фотографии похода с семьей на стрельбища в рамках подготовки к формированию отрядов территориальной обороны.
"Это хорошая возможность научиться или освежить свои навыки в использовании оружия. <...> Первая попытка стрельбы наших мальчиков <...>. Пока у нас есть такой сосед, как Москва, эти навыки, на мой взгляд, обязательны каждому украинцу", – прокомментировал он фотоснимки.
Садовый призвал всех руководителей города поддержать разработку и функционал соответствующих съемочно-учебных комплексов. Он также выразил уверенность в "победе".
Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что большая война между Россией и Украиной невозможна, поскольку напряжение между странами существенно снизилось. Он отметил, что в значительной мере градус напряжения уменьшился после разговора Владимира Путина и Джо Байдена.
До этого украинский президент Владимир Зеленский выступил против военного противостояния с Россией. Политик выразил уверенность в успех дипломатического формата переговоров.
В свою очередь, экс-глава СУ СБ Украины генерал-майор Василий Вовк призвал Зеленского не мечтать о танках на Красной площади. Военный отметил, что не признает патриотов, которые только говорят о войне и прыгают с флагами.
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