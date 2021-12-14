Генерал СБУ призвал Зеленского не мечтать о танках на Красной площади

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует мечтать о том, чтобы проехать на танках по Красной площади в Москве. Об этом в эфире телеканала "Наш" заявил экс-глава СУ СБ Украины генерал-майор Василий Вовк.

Он подчеркнул, что сам является патриотом и понимает, где кроется опасность, однако не озвучивает пустые призывы к войне.

"Я не признаю этих патриотов в кавычках, которые только прыгают с флагами по улицам и больше ничего не делают, и говорят: "На войну! Мы победим, мы дойдем до Урала". А руководство говорит: "Мы на танках пройдемся по Красной площади", – сказал Вовк.

Такие призывы опасны, отмечает он. В условиях нынешней риторики украинскому лидеру не следует рассчитывать на встречу с Владимиром Путиным, также считает Вовк.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила,что страны НАТО перебрасывают в Украину боевиков под видом военных инструкторов. Помимо этого, страну, по ее словам, буквально накачивают вооружениями.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, в свою очередь, отметил, что если Североатлантический альянс продолжит реализовывать планы по размещению вооружений у границ России, то это может привести к повторению опыта Карибского кризиса.

