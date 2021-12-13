В МИД РФ выразили разочарование в подходе Европы к вопросам безопасности

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Страны Европы разочаровывают своим пренебрежительным подходом к вопросам безопасности на континенте. Об этом в беседе с РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Европейцы очень разочаровывают пренебрежительным отношением к безопасности континента, безопасности Евроатлантики. Если они и дальше будут "плыть по течению" и руководствоваться теми методичками, которые спускаются из Вашингтона и тиражируются секретариатом НАТО в Брюсселе, до хорошего не дойдет", – сказал Рябков.
Дипломат также назвал дестабилизирующим фактором планы НАТО по размещению вооружений у границ России. По словам Рябкова, если Альянс продолжит действовать по такому сценарию, то это может привести к повторению опыта Карибского кризиса.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила,что страны НАТО перебрасывают в Украину боевиков под видом военных инструкторов. Помимо этого, страну, по ее словам, буквально накачивают вооружениями.
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