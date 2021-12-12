Путин заявил, что РФ является мировым лидером по новому вооружению

17:18
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
По новому вооружению Россия является мировым лидером, при этом паритет РФ и США по ядерному оружию сохраняется. Об этом заявил Владимир Путин в эфире телеканала Россия 1.
"У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами", – подчеркнул президент России.
По его словам, РФ не только модернизирует свой потенциал, но и вводит новые комплексы. Он подчеркнул, что другие страны когда-нибудь будут обладать гиперзвуковым оружием, но к тому времени Россия научится бороться с такими ракетами.
Он напомнил, что гиперзвуковое оружие не появилось пока ни у кого с 2018 года.
Ранее Путин заявил, что Россия стала разрабатывать гиперзвуковое оружие в ответ на действия НАТО, создающие угрозы для страны. Он напомнил, что в Польше и Румынии уже размещены системы ПРО.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: