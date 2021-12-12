Путин заявил, что РФ является мировым лидером по новому вооружению

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По новому вооружению Россия является мировым лидером, при этом паритет РФ и США по ядерному оружию сохраняется. Об этом заявил Владимир Путин в эфире телеканала Россия 1.

"У нас примерный паритет с США сохраняется и по носителям, и по количеству боезарядов, но все-таки в наших перспективных разработках мы, безусловно, являемся лидерами", – подчеркнул президент России.

По его словам, РФ не только модернизирует свой потенциал, но и вводит новые комплексы. Он подчеркнул, что другие страны когда-нибудь будут обладать гиперзвуковым оружием, но к тому времени Россия научится бороться с такими ракетами.

Он напомнил, что гиперзвуковое оружие не появилось пока ни у кого с 2018 года.

Ранее Путин заявил, что Россия стала разрабатывать гиперзвуковое оружие в ответ на действия НАТО, создающие угрозы для страны. Он напомнил, что в Польше и Румынии уже размещены системы ПРО.

