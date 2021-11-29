Фрегат "Адмирал Горшков" выполнил пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" на 400 км

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Фрегат "Адмирал Горшков" успешно выполнил испытательный пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон", сообщает ТАСС.

В Минобороны РФ рассказали, что фрегат Северного флота провел очередную стрельбу в рамках завершения цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия.

Стрельбу произвели из акватории Белого моря по морской мишенной позиции, находившейся на удалении более 400 километров. Полет гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам.

Стрельбу с борта фрегата признали успешной, цель была поражена.

Ранее Владимир Путин сообщил, что испытания новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон" подходят к завершению, ее поставки в Военно-морской флот РФ начнутся в 2022 году.