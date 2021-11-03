Новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон" поступят в ВМФ РФ в 2022 году

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Испытания новейшей гиперзвуковой ракеты "Циркон" подходят к завершению, ее поставки в Военно-морской флот (ВМФ) РФ начнутся в 2022 году, рассказал Владимир Путин ТАСС.

"Завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" морского базирования. <...> Уже со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России", – заявил президент на совещании по оборонной тематике.

Путин отметил, что в рамках испытаний ракета поразила все установленные цели.

"Она точно, в полном соответствии с заданием, поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей", – сказал Путин.

4 октября атомная подлодка "Северодвинск" в акватории Белого моря впервые выполнила пуск крылатой ракеты "Циркон" из-под воды с глубины 40 метров.

В Минобороны РФ отметили, что испытания прошли успешно: полет ракеты из воды до попадания в условную цель соответствовал заданным параметрам.

Сообщалось, что первым штатным носителем гиперзвуковых ракет "Циркон" станет фрегат "Адмирал Головко".