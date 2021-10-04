Подлодка "Северодвинск" впервые выполнила пуск ракеты "Циркон" из-под воды

14:17
Фото: Минобороны РФ
Атомная подлодка "Северодвинск" впервые выполнила пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" из-под воды. Объект запустили в Белом море с глубины 40 метров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
"Экипаж атомного подводного крейсера "Северодвинск" впервые произвел испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" из подводного положения с глубины 40 метров в акватории Белого моря по условной цели в Баренцевом море", – говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что полет ракеты из воды до попадания в цель полностью соответствовал заданным параметрам.
Ранее ВМФ РФ успешно провел первый пуск ракеты "Циркон" с атомной подлодки. В Минобороны заявили, что полет ракеты соответствовал заданным параметрам, она поразила условную цель.
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