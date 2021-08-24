Минобороны и НПО машиностроения подписали контракт на поставку ракет "Циркон"

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Министерство обороны РФ и НПО машиностроения подписали первый контракт на поставку гиперзвуковых ракет "Циркон", предназначенных для поражения морских и наземных целей, сообщает РИА Новости со ссылкой на военное ведомство.

"Подписан государственный контракт на поставку ракеты 3М22 (гиперзвуковая ракета "Циркон"). В ходе Международного военно-технического форума контракт был вручен генеральному директору НПО машиностроения Александру Леонову", – сказали в Минобороны.

В июле ракета "Циркон" в рамках испытаний подтвердила тактико-технические характеристики. Во время испытаний фрегат "Адмирал Горшков" находился в Белом море, а условная цель – в Баренцевом. В Минобороны тогда отметили, что оснащать комплексом "Циркон" планируется подводные лодки и корабли ВМФ России.

Ранее Владимир Путин сообщил, что гиперзвуковые ракеты "Циркон", способные развивать скорость около 9 чисел Маха и поражать цели на расстоянии более тысячи километров, будут поставлены на боевое дежурство в ближайшее время.