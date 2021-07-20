В Кремле объяснили развитие гиперзвукового оружия России

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Создание Россией гиперзвуковых ракет является ответом в том числе на развертывание американской системы ПРО в Румынии и Польше, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, это делается для того, чтобы обезопасить себя от шагов США и НАТО.

"Мы, к сожалению, за последние десятилетия или даже более продолжительный срок сталкивались с поэтапным сломом всей документальной системы стратегической безопасности. Кроме того, сталкивались также с определенными шагами со стороны США и НАТО, которые фактически наносили ущерб существующему паритету", – приводит слова Пескова "Интерфакс".

По словам представителя Кремля, все это шло на слом существующего паритета. Это потребовало принятия мер, способных обезопасить РФ на фоне этих действий.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что новые российские гиперзвуковые ракеты "Циркон" могут привести к дестабилизации обстановки, поскольку способны нанести ядерный заряд.

19 июля Минобороны РФ сообщило, что фрегат "Адмирал Горшков" в рамках испытаний успешно осуществил стрельбу гиперзвуковой ракетой "Циркон" по наземной цели.

Во время испытаний фрегат находился в Белом море, а условная цель – в Баренцевом. Как отметили в российском военном ведомстве, оснащать комплексом "Циркон" планируется подводные лодки и корабли ВМФ России.