США потерпели неудачу во время испытаний гиперзвукового оружия 5 апреля

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Американские военные в понедельник, 5 апреля, провели летные испытания новейшего гиперзвукового оружия, которые окончились неудачей, говорится в заявлении ВВС США. Об этом сообщает РИА Новости.

"ВВС США потерпели неудачу в испытании технологии гиперзвукового оружия: 5 апреля в ходе первого летного испытания из-за возникших технических проблем не запустилась ракета-носитель", – говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что российские специалисты разрабатывают новые гиперзвуковые ракетные комплексы, которые станут развитием уже существующих "Авангарда", "Циркона" и "Кинжала". По словам генконструктора НПО Машиностроения Александра Леонова, в настоящее время ни одна страна не может разработать гиперзвуковой блок, который смог бы превзойти "Авангард" по скорости, при этом у него остается потенциал для усовершенствования.