В Китае восхитились российской ракетой

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Пользователь китайской социальной сети высоко оценил характеристики российской межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Об этом он написал на странице в WeChat.

По словам автора, для России создание этого оружия стало настоящим прорывом на фоне блокады со стороны США. Он отметил, что дальность полета "Сармата" составляет 18 тысяч километров, а мощность фактически позволяет уничтожить целый город.

Китайский пользовать WeChat оценил уровень развития гиперзвукового оружия в России как высокий. Страна, как считает автор, опережает многие государства благодаря своим разработкам "Кинжал" и "Авангард".

"Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода". Вооружение, которое разрабатывали с 2011 года, позволит атаковать цели как через Северный, так и через Южный полюсы.

Ранее в России успешно прошли испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон". Снаряд преодолел 450 километров и поразил цель в Баренцевом море.

